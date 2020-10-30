تعز: مظاهرة شعبية تنديدا بالإساءة الفرنسية للرسول محمد

تظاهر المئات في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الجمعة، تنديدًا بالإساءة للإسلام وللرسول محمد صل الله عليه وسلم.



وهتف المشاركون بشعارات تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة للرسول.



وعبر المواطن محمد فرحان- مشارك بالمظاهرة- عن انزعاجه الشديد تجاه الهجمات التي تستهدف الإسلام عبر الإساءة لرسول الله محمد الذي أرسل رحمة للعالمين.



وقال فرحان لـ"يمن شباب نت"، إن "الدفاع عن الرسول واجب مقدس، وهو خط أحمر، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية أن تنتفض ردًا على تلك الإساءة".



بدوره، طالب معتصم بجاش، أحد المشاركين في التظاهرة، بمقاطعة كل المنتجات الفرنسية ردا على الإساءة للنبي، داعيًا الحكومة الشرعية إلى طرد السفير الفرنسي.



والأحد الفائت، تظاهر العشرات في تعز وأحرقوا العلم الفرنسي وصور الرئيس ماكرون. كما دعوا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.



ومنذ أكثر من أسبوع تشهد مدن ومحافظات عربية وإسلامية تظاهرات منددة بإساءة فرنسا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



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