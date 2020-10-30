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الملك سلمان يتنازل عن السلطة لولي العهد فى هذا الموعد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يتنازل عن السلطة لولي العهد فى هذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - كتب امير التهامي  - يستعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى نقل السلطة لنجله ولي العهد الأمير ، قبل انعقاد قمة العشرين في الرياض 21 و22 نوفمبر القادم، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للملك ووضعه في إحدى المستشفيات.

وأعلن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان دخل إلى مستشفى في الرياض لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة؛ ما أدى إلى تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة.

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سعد محمود

سعد محمود

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