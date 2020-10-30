شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يتنازل عن السلطة لولي العهد فى هذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - كتب امير التهامي - يستعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى نقل السلطة لنجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل انعقاد قمة العشرين في الرياض 21 و22 نوفمبر القادم، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للملك ووضعه في إحدى المستشفيات.