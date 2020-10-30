اخبار الخليج / اخبار اليمن

التلال ينسحب بالغياب عن طاولة اكتوبر بعدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر التلال ينسحب بالغياب عن طاولة اكتوبر بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / علاء عياش :

افتتحت صباح اليوم بنادي الجمباز بمديرية المنصورة بطولتي العمومي والناشئين في لعبة كرة الطاولة لأندية عدن والتي ينظمها اتحاد الفرع بعدن برعاية الاخوين نائف البكري وزير الشباب والرياضة واحمد حامد للملس محافظ المحافظة وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن .

 

ويشارك في منافسات البطولتين التي تقام في نفس التوقيت في الفترة بين 29 أكتوبر _ 2 نوفمبر ، اندية الشعلة والروضة والجزيرة والاتحاد والنصر وشمسان ، فيما شهدت البطولة غياب ابطال التلال والميناء والشرطة .

 

Advertisements

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات مثيرة من لاعبي الفرق المشاركة في الفئتين ، اسفرت نتائج مباريات الناشئين عن فوز الشعلة على الجزيرة 3/0 ، وفوز الروضة على شمسان 3/0 ، وفوز الاتحاد على النصر 3/1 ، وفوز الشعلة على شمسان 0/3 ، وتمكن فريق الروضة تخطي فريق الجزيرة بنتيجة 0/3 .

 

وفي فئة العمومي اسفرت النتائج عن فوز فريق على الجزيرة 0/3 في المباراة الأولى ، وفي الثانية خسر فريق شمسان من جاره الروضة 0/3 ، وفي اللقاء الثالث فاز الاتحاد على فريق شمسان بنتيجة 1/3 .

 

أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من الحكم الدولي نبيل زوقري الحكم العام للبطولة ، وحكام الطاولات وهيب ياسين حسين عبدالرزاق عبدالجبار نويصر وندى فضل .. واشراف رئيس الاتحاد بعدن الاستاذ علي طه ، والامين العام محمد عبده حيدر والاستاذة نوال وارس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التلال ينسحب بالغياب عن طاولة اكتوبر بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا