شكرا لبحثكم عن خبر التلال ينسحب بالغياب عن طاولة اكتوبر بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / علاء عياش :

افتتحت صباح اليوم بنادي الجمباز بمديرية المنصورة بطولتي العمومي والناشئين في لعبة كرة الطاولة لأندية عدن والتي ينظمها اتحاد الفرع بعدن برعاية الاخوين نائف البكري وزير الشباب والرياضة واحمد حامد للملس محافظ المحافظة وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بعدن .

ويشارك في منافسات البطولتين التي تقام في نفس التوقيت في الفترة بين 29 أكتوبر _ 2 نوفمبر ، اندية الشعلة والروضة والجزيرة والاتحاد والنصر وشمسان ، فيما شهدت البطولة غياب ابطال التلال والميناء والشرطة .

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وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات مثيرة من لاعبي الفرق المشاركة في الفئتين ، اسفرت نتائج مباريات الناشئين عن فوز الشعلة على الجزيرة 3/0 ، وفوز الروضة على شمسان 3/0 ، وفوز الاتحاد على النصر 3/1 ، وفوز الشعلة على شمسان 0/3 ، وتمكن فريق الروضة تخطي فريق الجزيرة بنتيجة 0/3 .

وفي فئة العمومي اسفرت النتائج عن فوز فريق على الجزيرة 0/3 في المباراة الأولى ، وفي الثانية خسر فريق شمسان من جاره الروضة 0/3 ، وفي اللقاء الثالث فاز الاتحاد على فريق شمسان بنتيجة 1/3 .

أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من الحكم الدولي نبيل زوقري الحكم العام للبطولة ، وحكام الطاولات وهيب ياسين حسين عبدالرزاق عبدالجبار نويصر وندى فضل .. واشراف رئيس الاتحاد بعدن الاستاذ علي طه ، والامين العام محمد عبده حيدر والاستاذة نوال وارس .