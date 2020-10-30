جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الرئيسية/صور وأحداث/ شاهد بالصور.. الحشد المليوني الغير مسبوق بالعاصمة صنعاء في ذكرى المولد النبوي الشريف صور وأحداثمحافظات شاهد بالصور.. الحشد المليوني الغير مسبوق بالعاصمة صنعاء في ذكرى المولد النبوي الشريف 2020-10-30 95 أقل من دقيقة شاهد بالصور.. الحشد المليوني الغير مسبوق بالعاصمة صنعاء في ذكرى المولد النبوي الشريف الخليج 365 – صنعاء Advertisements الحشد النسائي

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