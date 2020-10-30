شكرا لبحثكم عن خبر شبوة تشتكي من محكمة الاستئناف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شكى عدد من المواطنين في محافظة شبوة من سوء أداء محكمة استئناف المحافظة، ومماطلتها في نظر القضايا المرفوعة إليها من المحاكم الابتدائية في مختلف المديريات.

وأتهم المواطنون رئيس المحكمة بتعطيل عملها بكثرة تغيبه عن العمل مما يؤثر سلبا على سير الإجراءات وانعقاد الجلسات.

وطالب المواطنون رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناتهم بسبب عدم الفصل في قضاياهم وهو مايكلفهم الكثير من الأعباء المالية والنفسية، واضطرارهم لقطع مسافات من مديرياتهم وصولا لمركز المحافظة حيث يقع مقر المحكمة دون أدنى اعتبار لذلك من قبل رئيس المحكمة.