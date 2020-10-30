تواصل تنفيذ مشروع طريق ناطع في شبوة بتكلفة 954 ألف دولار 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020 الخليج 365 - شبوة

تتواصل بمحافظة شبوة، أعمال تنفيذ مشروع طريق ناطع بمديرية بيحان، والبالغ طوله 3 كيلو و 500 متر، بتكلفة 954 ألف دولار. واطلع فريق هندسي مختص من مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، على سير العمل ومستوى انجاز المشروع الذي يربط بين عدد من القرى ومدينة العليا مركز مديرية بيحان.

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