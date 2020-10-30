جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الرئيسية/صور وأحداث/ شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة صعدة صور وأحداثمحافظات شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة صعدة 2020-10-30 27 أقل من دقيقة شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة صعدة

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