شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – شاهد صافيناز تمسك الخيار بشده وتضعه في هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة صافيناز مقطع فيديو من منزلها على غرار معظم الفنانين الذين ينشرون يومياتهم من العزل المنزلي.

وظهرت صافيناز، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تحضر سلطة التونة وتقوم بتقطيع الخيار والبندورة

وقالت صافيناز: “شفتوا الحظر بجيب نتيجة اول مرة في حياتي اطبخ”.

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والطريف ان صافيناز حاولت في نهاية الفيديو اضافة ملح الى السلطة غير انها عجزت عن فتح العلبة