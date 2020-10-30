شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حمالة صدر رانيا يوسف اتشعلقت في الترند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة وفيديو جديدا لها، عبر خاصية الاستوري على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة.

وتصدرت مؤخراً الفنانة المصرية، رانيا يوسف قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، بعد صور ظهورها في مهرجان الجونة.

وأثارت رانيا يوسف الجدل بإطلالة مثيرة بفستان جريء، يبرز جمال أنوثتها، بتصميم طويل مكشوفا من الساقين ومن البطن لتظهر بشكل جمالي كالهنود.

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واعتمدت رانيا يوسف على تسريحة الشعر الملموم ذيل الحصان الطويل.

فيما ارتدت المجوهرات اللافتة في الرقبة واليد بطريقة تخطف الأنظار، كما انتعلت حذاء ذهبي ذا كعب عال مع حمل حقيبة متوسطة الحجم باللون الذهبي أيضا.