وكيل تعز يطلع على سير العمل في فروع المكاتب التنفيذية والخدمية بمديرية المواسط 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات



اطلع كيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوى المخلافي ، على سير العمل في فروع المكاتب التنفيذية والخدمية بمديرية المواسط ،واوضاع المديرية

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وزار الوكيل المخلافي ومعه وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، وأركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي اللواء 35 مدرع ، ومديرية عزلة بني يوسف، ووادي الأشروح، واطلع على المشاريع الخدمية فيها وخاصة مشروع طريق نجد بني يوسف، وتأهيل وتوسعة الخط الرئيسي لعزلة بني يوسف الذي يربط العزلة بمركز المديرية .

كما تفقد المخلافي ، مشروع رصف وتأهيل طريق نقيل عزلة الأخمور في المديرية الذي ينفذه أبناء المنطقة بمبادرة مجتمعية..موجها مدير المديرية بالاسهام في المشروع واصلاح العبارات ومتابعة استكماله لدى الجهات الداعمة..مشيدا بالدور المجتمعي والوطني لأبناء مديرية المواسط .

رافقه خلال الزيارة، مدير عام مديرية المواسط أمين شرف ورئيس شعبة الاستخبارات العسكريه العميد عبده البحيري و العميد الركن عبدالرحمن الشمساني قائد اللواء 35 مدرع .