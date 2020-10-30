شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. تعرف على أسعار بيع وشراء العملات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020 الخليج 365 - المكـلا

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لهذا اليوم الجمعة وقد جاءت كالتالي: اسعار الشراء السعودي: 219 الدولار : 832 Advertisements الدرهم : 222 اسعار البيع السعودي: 221 الدولار : 842 الدرهم : 226.5 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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