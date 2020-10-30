تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني.. اليوم الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أكتوبر 2020

الخليج 365 - خاص



ارتفعت أسعار الذهب في بلادنا، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي

الذهب عيار 24 733. 36 54.02 $

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الذهب عيار 22 33.673 49.52$

الذهب عيار 21 32.143 47.27 $

الذهب عيار 18 27.553 40.52$

أوقية الذهب 1.142.400 1680$