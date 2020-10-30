جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الرئيسية/صور وأحداث/ شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظات ذمار – إب – ريمة – البيضاء – الجوف صور وأحداثمحافظات شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظات ذمار – إب – ريمة – البيضاء - الجوف 2020-10-30 16 أقل من دقيقة شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظات ذمار – إب – ريمة – البيضاء - الجوف الخليج 365 – صور محافظة ذمار محافظة البيضاء Advertisements محافظة إب محافظة ريمة محافظة الجوف

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