شاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظات ذمار – إب – ريمة – البيضاء – الجوف

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صور وأحداثمحافظاتشاهد : الحشود المشاركة في ساحة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في محافظات ذمار – إب – ريمة – البيضاء - الجوف
2020-10-30
16 أقل من دقيقة
الخليج 365 – صور
محافظة ذمار
محافظة البيضاء
محافظة إب
محافظة ريمة
محافظة الجوف
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