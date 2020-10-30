شكرا لقرائتكم خبر عن الآن : رهف القنون تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة صادمة للجميع والان نتابع التفاصيل

عدن - ياسمين للتهامي - شاركت الشابة السعودية رهف القنون، جمهورها ومتابعيها قبل قليل ، على حسابها بموقع إنستغرام، بصورتين حديثتين .



وظهرت القنون في إحدى الصور وصدرها عار وشعر رأسها مربوط إلى الأعلى فيما ظهرت في الثانية بقميص يغطي أطراف صدرها وبشعر مجعد .

وعلقت قائلة : كنت أكره شعري المجعد لأنه لا يتناسب مع معايير الجمال في المجتمع .

وأضافت " قضيت 7 سنوات في تصويب شعري كيميائيا ... "

الجمهور المتابع كعادته انقسم بين مؤيد ومعارض لما تضمنه تعليق رهف القنون، ولصورتيها التي شاركت بهما وعلقت عليهما.

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وكانت رهف القنون ، قد فاجأت الجمهور بصور تعد الأجرأ لها منذ لجوئها إلى كندا، بعدما ظهرت بالمايوه، رفقة زوجها الأجنبي ووالد طفلها .

وأطلت القنون في رحلة استجمام مع زوجها، مرتدية المايوه، وكشفت عن صدرها، وسط حالة من ذهول بعض الجمهور للجرأة التي وصلت إليها الشابة السعودية دون الاهتمام لأية ردود فعل أو هجوم ممكن أن تتلقاه بين المتابعين على السوشال ميديا. فيما آخرين تمنوا لها الحياة الزوجية السعيدة وأبدوا إعجابهم بشجاعتها لنيل حريتها والظهور بالطريقة التي تعجبها دون خوف من احد.

وجاءت هذه الصور بعد أيام قليلة من الكشف عن شكل والد طفلها الذي تحدث عنه في وقت سابق، وأظهرته بطريقة غير واضحة وهو يحمل طلفهما الذي أنجبته مؤخرًا، ثم عادت ونشرت صورة واضحة له وهو يحمل ابنها.

ووجهت القنون رسالة إلى والد طفلها قائلة له: "أحب أن أقضي بقية حياتي معك، وتربية طفلنا ليكون قويا مثلنا، أحبك راندي وسأبقى أحبك".

وظهرت رهف بالصورة، معتمدة تسريحة الجدائل الأفريقية، كما ارتدت فستانا كشف عن صدرها، بينما حرصت على إغلاق خاصية التعليقات تجنبًا لأي إساءات أو انتقادات من متابعيها الذين يرفضونها ويهاجمونها باستمرار.