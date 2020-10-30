شبوة: اللجنة الأمنية تعلن القبض على عناصر متورطين بعمل إرهابي في مديرية بيحان

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، الخميس، القبض على عناصر متورطين بعمل إرهابي راح ضحيته أربعة مدنيين في مديرية بيحان الشهر الماضي.



قال مصدر في اللجنة الأمنية في بيان، إن لجنة التحقيق المكلفة من قبل محافظ المحافظة محمد بن عديو، كشفت عن الجهات التي تقف خلف تفجير سيارة مدنيين في مديرية بيحان في الخامس من سبتمبر الماضي والتي راح ضحيتها أربعة مدنيين.



وأضاف، أن اللجنة باشرت عملها عقب الحادث بصورة سريعة للبحث والتحري وكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهات التي تقف خلف هذا العمل الاجرامي، وتمكنت من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وسيتم تحويل ملف القضية إلى النيابة المختصة خلال أيام.



وأوضح المصدر أن التقرير كشف تورط خلية حوثية ضمن مخطط لاستهداف قيادات الجيش وزعزعة الأمن والاستقرار في مديرية بيحان..مشيرا أن اللجنة الأمنية أوصت بسرعة متابعة القضية مع الجهات القضائية ليتم محاسبة كافة المتورطين في هذا العمل الإرهابي.



وحذر المصدر من خلط الأوراق من قبل المليشيات لزرع الفتنة بين أبناء المحافظة..لافتا أن اللجنة الأمنية لن تسمح بأن ينجر أبناء شبوة إلى الاقتتال في ما بينهم بدواعي الفتنة المدعومة من أي مليشيا أو أي جهة سياسية لتنفيذ أجنداتها المشئومة.



كما أكد أن أي ردود أفعال متشنجة ستعتبرها قضية مستقلة جديدة ستتعامل معها بموجب النظام والقانون بكل حزم مهما كانت المبررات وانه لا مجال لأي فوضى.



ودعا المصدر كل عقلاء المحافظة ورجالها بمراقبة سلوك أبناءهم وتوجيههم التوجيه السليم وعدم السماح لهم بالانخراط في التنظيمات والمليشيات التي تنفذ أجندات خارجية وتستهدف منتسبي الجيش والأمن والمواطنين بشكل عام ..متوعدا بان العقاب سيكون مؤلم.



وكان مجهولون قد زرعوا عبوة ناسفة في أحد الطرقات بوادي النحر بمديرية بيحان في الخامس من سبتمبر الماضي أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم نساء وأطفال.

