تدشين حملة لمكافحة نواقل الامراض بمديرية الخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دُشن بمديرية الخوخة محافظة الحديدة ،اليوم، حملة مكافحة نواقل الامراض بمشاركة صندوق النظافة والتحسين وتنفيذ مؤسسة طيبة للتنمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



وتستهدف الحملة التي تستمر شهرين، جميع أحياء وشوارع مديرية الخوخة ومخيمات النازحين عن طريق الرش الضبابي والرش اليرقي لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للامراض والاوبئة.

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