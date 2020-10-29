شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع ٥ عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية شمال صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم ،اليوم ، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

Advertisements وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في جبهة باقم، تمكنت من أستهداف تجمعات لمليشيا الحوثي بالقرب من مثلث باقم ". واضاف العقيد العباسي " ان مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع وأطقم لمليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة ذاتها ،وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات".

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