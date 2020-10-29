شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الشيخ مهيوب مدهش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عبدالرزاق مهيوب مدهش، عزاه في وفاة والده الشيخ مهيوب مدهش.



وأشار الرئيس، إلى مناقب الفقيد الوطنية والتربوية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء..معبراً عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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