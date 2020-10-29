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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص- اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

أبرز عناوين

خاص- الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

 

محافظ المهرة يفتتح 8 مدراس نموذجية بدعم من البرنامج السعودي

https://www.elyamnelaraby.com/509513

 

البرلمان العربي يجدد وقوفه الى جانب الشرعية في اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/509511

 

نائب وزير الصناعة والتجارة يلتقي رئيس بعثة

 

https://www.elyamnelaraby.com/509512

 

الكويت تدين استمرار استهداف مليشيات الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في

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https://www.elyamnelaraby.com/509516

 

 

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية

https://www.elyamnelaraby.com/509518

 

وكيل تعز يطلع على سير العمل في فروع المكاتب التنفيذية والخدمية بمديرية المواسط

https://www.elyamnelaraby.com/509528

 

قوات العاصفة تحتفل بتخرج دفعة جديدة في عدن

https://www.elyamnelaraby.com/509502

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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