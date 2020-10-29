- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
خاص- الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:
محافظ المهرة يفتتح 8 مدراس نموذجية بدعم من البرنامج السعودي
https://www.elyamnelaraby.com/509513
البرلمان العربي يجدد وقوفه الى جانب الشرعية في اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/509511
نائب وزير الصناعة والتجارة يلتقي رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي
https://www.elyamnelaraby.com/509512
الكويت تدين استمرار استهداف مليشيات الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في السعودية
https://www.elyamnelaraby.com/509516
منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية
https://www.elyamnelaraby.com/509518
وكيل تعز يطلع على سير العمل في فروع المكاتب التنفيذية والخدمية بمديرية المواسط
https://www.elyamnelaraby.com/509528
قوات العاصفة تحتفل بتخرج دفعة جديدة في عدن
https://www.elyamnelaraby.com/509502
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.