أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 خاص- الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

محافظ المهرة يفتتح 8 مدراس نموذجية بدعم من البرنامج السعودي https://www.elyamnelaraby.com/509513 البرلمان العربي يجدد وقوفه الى جانب الشرعية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/509511 نائب وزير الصناعة والتجارة يلتقي رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي https://www.elyamnelaraby.com/509512 الكويت تدين استمرار استهداف مليشيات الحوثي المناطق المدنية والمدنيين في السعودية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/509516 منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة نيس الفرنسية https://www.elyamnelaraby.com/509518 وكيل تعز يطلع على سير العمل في فروع المكاتب التنفيذية والخدمية بمديرية المواسط https://www.elyamnelaraby.com/509528 قوات العاصفة تحتفل بتخرج دفعة جديدة في عدن https://www.elyamnelaraby.com/509502

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