وزارة الزراعة تحتفل بمناسبتي يوم الغذاء العالمي واليوم العالمي للمرأة الريفية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

إحتفلت وزارة الزراعة والري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، باليوم العالمي للمرأة الريفية ويوم الغذاء العالمي الذي يصادف 15 و16 أكتوبر من كل عام .



وفي الفعالية التي أقيمت بدعم من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة ( الفاو )، أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي جنيد الى أهمية هذه الفعاليتين العالميتين في تعميق الوعي العام بمعاناة الجياع في العالم وتشجيع الناس على اتخاذ التدابير الازمة لمكافحة الجوع وتذكر العالم بأهمية المرأة الريفية .. موضحاً أن الإحتفال هذا العام يأتي في وضع إستثنائي تمر به البلاد بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية عام 2015م وخلفت أكبر أزمة أنسانية تشهدها اليمن .

ولفت جنيد إلى ان الوزارة تسعى الى الاستفادة من التغييرات المناخية في اليمن من خلال التوسع في زراعة الحبوب والمحاصيل الاخرى للمساهمة في تحسين القطاع الزراعي رغم الظروف الامنية والوبائية التي تمر بها البلاد .

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بدورها اوضحت مديرة ادارة المرأة الريفية في وزارة الزراعة المهندسة نادية حميد ، ان الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار " بناء قدرات المرأة الريفية على الصمود في ظل جائحة كوفيد-19 " يأتي باعتبارها الركيزه الاساسية في تنمية المجتمع وشريك اساسي في الاقتصاد الوطني وخاصة بالقطاع الزراعي التي تمثل النسبة الكبيرة من القوة العاملة فيه .. مشيرة إلى ان الاستراتيجية الوطنية للمرأة في العام 2030 يتضمن تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنفيذ عدد من التدخلات التي تساهم في رفع قدراتها في سلاسل القيمة للانتاج الزراعي .

من جانبهما أكد المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو السيد شو دو نيو ، والممثل المقيم لمنظمة الفاو الدكتور حسين جادين، في كلمات عبر الإتصال المرئي، ان المنظمة تسعى على المدى الطويل إحداث تحول جذري في النظم الزراعية الغذائية للسير نحو عالم خالي من الجوع ، بالاضافة الى العمل المشترك في اليمن للحفاظ على سلاسل الامن الغذائي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

حضر الفعالية وكيلا وزارة الزراعة والري لقطاع الري المهندس احمد الزامكي ، وقطاع الانتاج عبدالملك ناجي ، ووكيل وزارة الثروة السمكية محمد عوض ، ووكيل محافظة لحج وضاح الحالمي، وعدد من المسؤولين .