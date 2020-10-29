محافظ المهرة يفتتح 8 مدراس نموذجية بدعم من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم الخميس، 8 مدارس نموذجية بمديريات الغيضة ونشطون وحصوين وقشن وسيحوت والمسيلة وحوف، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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وثمن محافظ المهرة خلال الافتتاح بحضور ، الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكيلا المحافظة مختار بن عويّض وصالح كلشات ،ومدراء مكاتب التربية والتعليم سمير هراش وفرع شركة النفط المهندس محسن بلحاف ، والبرنامج السعودي بالمحافظة المهندس عبدالله باسليمان،وقائد قوات التحالف بالمحافظة العميد عوده العنزي، جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ودعمه للمحافظة في مختلف المجالات.

من جانبه ، أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ،أن المدارس توزعت على مدينة الغيضة (مدرستين) ونشطون وحصوين وقشن وسيحوت والمسيلة وحوف بواقع مدرسة لكل مديرية..مشيراً الى ان المدارس تتكون من 12 فصل دراسي، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وغرف الكوادر التعليمية ومعامل للكيمياء والحاسب الآلي ورصف الموقع وبناء بوابات خارجية وملاعب لكرة السلة والطائرة مجهزة بأحدث المواصفات لدعم الأنشطة اللاصفية التي تعزز الابتكار والإبداع.