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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات العاصفة تحتفل بتخرج دفعة جديدة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شهد معسكر بحلس في منطقة العلم شرق عدن اليوم حفل تخرج الدفعة الثانية من الكتيبة الخامسة عاصفة، بحضور قائد ألوية الدعم والاسناد العميد محسن الوالي وقائد قوات العاصفة العميد أوسان العنشلي.
والقى قائد الكتيبة الخامسة عاصفة النقيب ناجي اليهري كلمة ترحيبية رحب فيها بقائد ألوية الدعم والاسناد العميد محسن الوالي وقائد قوات العاصفة العميد أوسان العنشلي وكافة الضيوف الذين حضروا حفل التخرج.
كما القى العميد محسن الوالي كلمة الضيف عبر فيها عن سعادته بتخرج الدفعة الثانية من قوات العاصفة في هذا الوقت العصيب، مشيدا بقوات العاصفة، وقال: إن قوات العاصفة كان لها الدور الأكبر في الدفاع عن الجنوب وحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، حيث تتواجد قوات العاصفة في جبهات أبين والضالع وفي كافة مديريات العاصمة عدن من العلم إلى راس عمران.
وخلال حفل التخرج استعرض الأفراد الخريجين مهاراتهم القتالية والتدريبية العالية التي تدربوا عليها خلال الدورة التدريبية على يد مدربين اكفاء من قوات الدعم والاسناد وقوات العاصفة.
وفي نهاية حفل التخرج، كرمت قيادة الدعم والاسناد، قائد قوات العاصفة العميد أوسان العنشلي، وركن تدريب قوات الدعم والاسناد العميد حيدرة اليافعي، وقائد اللواء الأول دعم واسناد نصر عاطف والعديد من قيادات الدعم والاسناد وقوات العاصفة، كما تم تكريم الأفراد الأوائل والمبرزين من قبل قائد الكتيبة الخامسة عاصفة النقيب ناجي اليهري.
حضر الحفل مدير الامداد والتموين بألوية الدعم والاسناد وسيم العمري، وأركان حرب قوات العاصفة الرائد سياف المعكر والعديد من قيادة وضباط قيادة الدعم والاسناد وقوات العاصفة
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