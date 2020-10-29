اللجنة العليا للمناسبات تؤكد نجاح فعاليات المولد النبوي بحضور مليوني غير مسبوق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت اللجنة العليا للمناسبات، نجاح الاحتفالات الشعبية والرسمية التي أقيمت بمناسبة المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء والمحافظات بشكل مشرف وغير مسبوق، وبما يليق بحجم المناسبة وعظمتها.

وأشادت بالجهود الأمنية والتنظيمية والطبية والإعلامية والخدمية والفنية، التي بذلت من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت، أن اللجان الميدانية التي عملت كخلية نحل في التجهيز والتحضير والتنظيم والتأمين والتغطية الإعلامية وكل ذلك كان له الأثر في إنجاح الاحتفالات بعون الله وتوفيقه.

وأشارت في بيان صحفي إلى أن فعاليات المناسبة شهدت زخما غير مسبوقا في تاريخ المناسبات.. لافتة إلى أن الاحتفالات الرئيسية التي أقيمت في 15 ساحة رئيسية بالعاصمة صنعاء والمحافظات شهدت حضورا مليونيا من أبناء الشعب اليمني.

وغصت الميادين والساحات وعددها 15 ساحة في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات أقيمت فيها فعاليات المولد النبوي الشريف، بحشود جماهيرية تعد الأولى من نوعها في تاريخ المناسبات.

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وأكدت اللجنة، أنه لم تسجل أي حوادث أمنية في الاحتفالات الرئيسية اليوم الخميس، تعكر من صفو المناسبة.. مشيدة بالتعاون الكبير بين رجال الأمن والمشاركين في مختلف الساحات.

وقالت اللجنة” إن ميدان السبعين في العاصمة صنعاء شهد حضورا مليونيا هو الأول من نوعه، كما شهدت الساحات في المحافظات حضورا مشرفا وواسعا وغير مسبوق.

وأشارت إلى أن جاليات من عشرين دولة عربية وإسلامية شاركت في الاحتفالات الرئيسية وقدمت عروضا فنية عبرت عن عظمة المناسبة وأهميتها.

ولفتت اللجنة، إلى أن عدد الفعاليات التحضيرية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع شهدت زخما غير مسبوق حيث بلغ عددها أكثر من ١٥٠ ألف فعالية ونشاط، تنوعت ما بين ندوات رسمية وفعاليات ولقاءات ومجالس شعبية وخطب ومحاضرات وقوافل وأنشطة تكافل وأنشطة ومهرجانات ومعارض صور.

وأوضحت أن الفعاليات الرئيسية التي أقيمت اليوم الخميس عبرت عن ارتباط الشعب اليمني برسول الله وجسدت تمسكهم بالقيم النبوية والإسلام المحمدي.

وتوجهت اللجنة، بالشكر والتقدير لأبناء الشعب اليمني على التفاعل الكبير مع المناسبة النبوية والحضور المشرف في كل فعاليات المناسبة.