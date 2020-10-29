بالفيديو.. السيد عبدالملك الحوثي يحدد ثلاث نقاط رئيسية في ذكرى المولد النبوي الشريف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي في كلمته التي القاءها اليوم الخميس، أمام الحشود المليونية التي احتشدت منذ الصباح الباكر في اكثر من 15 ساحة منتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، جدد تأكيده على أهمية الاستفادة من هذه المناسبة لتكون منطلقاً لترسيخ المبادئ الالهية والهوية الايمانية.

واشار السيد القائد الى ما يعنيه الانتماء للإسلام من التزام في الحياة العملية والسلوكية وتحقيق النهضة الحضارية، مؤكداً أن تجسيد هذا الانتماء يتمثل في اتخاذ الموقف الصحيح من اعداء الرسالة الالهية وفي ترسيخ الولاء لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وترسيخ مفهوم الاتباع له والاقتداء به انطلاقاُ من قوله تعالى: “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا”.

وشدد على ضرورة اتخاذ تلك المواقف وجعلها ضمن الاولويات على المستوى التعليمي والتثقيفي والتوعوي بغية التصدي للهجمة الشيطانية الخطيرة التي تندرج ضمن ما يسمى بالحرب الناعمة التي تستهدف ابناء الأمة الاسلامية وشبابها على المستوى الفكري والثقافي والاخلاقي بما يمكن الاعداء من السيطرة على بلدانهم ومقدراتهم .

متمسكون بتحرير كل فلسطين ونرفض التطبيع والسياسة الأمريكية في المنطقة

وتطرق قائد الثورة الى ثبات موقف اليمن المبدئي الديني في مناصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة تجاه ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وتامر من قبل بعض الانظمة العملية المنصاعة للخارج.

وقال: ” نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني في مناصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ومعركة تحرير فلسطين كل فلسطين”، مؤكداً على أحقيه الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال واستعادة المقدسات وعلى رأسها الاقصى الشريف .

كما أكد على احقيه باقي البلدان الإسلامية في استعادة سائر الاراضي العربية المحتلة وطرد العدو الاسرائيلي الغاصب الذي يشكل تهديدا للأمة الاسلامية وللسلم على المستوى الاقليمي والدولي

ولفت السيد القائد الى موقف اليمن الثابت تجاه الطغيان الأمريكي ورفضه للسياسة الأمريكية الاستعمارية المعادية لأمة الإسلامية، وكذا مناهضته لكل المشاريع التأمريه على الشعوب الاسلامية، مجدداً وقوف الشعب اليمني مع أحرار الأمة في محور المقاومة للتصدي للخطر الأمريكي والإسرائيلي.

وقال: “نؤكد تمسكنا بالأخوة الإسلامية، ورفض الفتنة وإثارة الفتنة الطائفية والعرقية والمناطقية بينهم”.. معبراً عن رفضه لكل اشكال التطبيع واعلان الولاء للعدو الاسرائيلي، في اشارة الى ما أقدمت عليه بعض الأنظمة وفي مقمتها الامارات والبحرين والسودان من اعلان للتطبيع العلني مع العدو السعودي وذلك على حساب القضية الفلسطينية.

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رسائل هامة للجبهتين التوعوية والامنية

وجدد السيد عبدالملك الحوثي التأكيد على تمسك الشعب اليمني بخيار التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن باعتباره واجب ديني ووطني.. مؤكداً أن التصدي لهذا العدوان سيستمر حتى تحقيق النصر ودحر تحالف العدوان وتحرير كل شبر احتلته دول العدوان في اليمن، مبيناً أن تحقيق الاستقلال التام هو حق مشروع .

وفي هذا السياق دعا السيد القائد أبناء الشعب اليمني الصامد لمواصلة رفد الجبهات، والعناية بكل ما يساهم في قوة وتماسك الجبهة الداخلية، داعياً في الوقت ذاته الى العناية بالزراعة كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، كما شدد على ضرورة تكثيف التعاون الرسمي والشعبي لتحقيق النمو الاقتصادي والعناية بالتكافل الاجتماعي والاهتمام بالفقراء .

وخاطب قائد الثورة رجال الجبهة التوعوية من العلماء والمثقفين والخطباء والمعلمين بالقول: ” أدعوكم إلى مواصلة الجهود في التصدي لكل مساعي الأعداء التضليلية المثبطة والحرب الناعمة المفسدة والعناية المستمرة بالانشطة التوعوية والتعبوية والتعليمية”.

كما دعا رجال الجبهة الأمنية في الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية ، إلى تكثيف جهودهم وتطوير أدائهم في التصدي لمساعي الأعداء الإجرامية والتخريبية التي تستهدف شعبنا العزيز في امنة واستقراره، مشيراً الى جريمة استهداف تحالف العدوان لوزير الشباب والرياضية شهيد الوطن حسن زيد، مشيداً في الوقت نفسه بما حققته الاجهزة الأمنية من إنجاز في هذا الاتجاه.