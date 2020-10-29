الجوف.. أبطال الجيش يأسرون عناصر حوثية بعتادها في جبهة بير المرازيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

الجوف - الخليج 365

تمكن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، من أسر مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة بير المرازيق بمحافظة الجوف.

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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي إلى كمين محكم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية التي تمكن الأبطال من تحريرها مؤخراً باتجاه بير المرازيق البوابة الشرقية لمدينة الحزم.

وأضاف بأن أبطال الجيش الوطني أطبقوا الحصار على المجاميع المتسللة وأوقعوا عدداً منهم بين قتيل وجريح فيما تمكنوا من أسر آخرين بينهم قيادي ميداني، واستعادوا 5 أطقم بعتادها وعدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.