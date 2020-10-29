اختتام فعاليات الحملة التوعوية للوقاية من سرطان الثدي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، فعاليات الحملة التوعوية للوقاية من مرض سرطان الثدي ضمن أنشطة الحملة التوعوية بالشهر الوردي للوقاية من المرض، والتي نفذتها الادارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل المحافظة بالتنسيق مع المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت تحت شعار (super woman) هذه حياتي وسأحييها.



وفي الاحتفال الذي حضره وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان، أشاد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بالشراكة المميزة بين الادارة العامة لتنمية المرأة والمركز الوطني لعلاج الأورام في توعية المجتمع بمرض السرطان وكيفية الوقاية منه..داعيا كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ورجال المال والأعمال لمساندة المركز والوقوف معه لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه..مشيدا بدور المركز في تقديم خدمات الرعاية والمشورة والعلاج المجاني للمصابين بهذا المرض.

من جانبه أكد مدير عام المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت الدكتور هشام بن سميط، على أهمية تحفيز النساء لإجراء فحص الكشف المبكر عن سرطان الثدي كونه أكثر الحالات السرطانية إذ يبلغ عدد المصابين به على مستوى مديريات وادي حضرموت(291) حالة.

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بدورها أوضحت مدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل المحافظة كفى بن علي جابر بأن الحملة استهدفت الأوساط النسوية في المدارس والجامعات وأماكن تجمعاتهن الأخرى من خلال تنفيذ النزولات الميدانية والمحاضرات والتوعوية وتوزيع البروشورات والملصقات للتوعية لرفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة حول ماهية هذا المرض الخطير وسبل الوقاية منه.

تخلل الاحتفال الذي حضره قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس وعدد من مدراء عموم المديريات والمكاتب الوزارية بالوادي والصحراء والقطاع النسوي تقديم قصيدة شعرية ووصلات فنية وفقرات ابداعية متنوعة نالت جميعها إعجاب الحاضرين .

وفي السياق ذاته افتتح وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي المعرض الفني الخيري للإبداعات النسوية، الذي تقيمه الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل المحافظة ضمن أنشطة الحملة التوعوية.

وتعرف وكيل المحافظة المساعد خلال جولته بأقسام المعرض من مدير عام ادارة تنمية المرأة بديوان الوكيل كفى بن علي جابر على ما يتضمنه المعرض من أعمال يدوية ورسومات متنوعة يعود ريعه للمركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت كمساهمة مجتمعية تجاه مرضى السرطان .