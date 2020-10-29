إجتماع في شبوة يناقش إحتياجات مديرية الروضة من المشاريع التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة شبوة برئاسة، محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، قضايا المواطنين في مديرية الروضة وإحتياجات المديرية من المشاريع التنموية في مختلف المجالات.

Advertisements

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام المديرية، عاتق حبتور وأعضاء السلطة المحلية والمسؤولين والشخصيات الإجتماعية في المديرية، إلى ضرورة إعادة فتح عدد من المكاتب الخدمية وتفعيل الاقسام المختصة في إدارة أمن المديرية وتعزيز قدراته البشرية والمادية لتمكينه من القيام بدوره الامني في الحفاظ على السكينه العامة بالمديرية ومحاربة مختلف اشكال الجريمة فيها .

وفي الإجتماع، أشاد محافظ شبوة بتعاون أبناء مديرية الروضة مع السلطة المحلية ومساعدتها على النجاح في مهامها الادارية ووظائفها الخدمية .. موجهاً بإعتماد تنفيذ عدد من المشاريع منها شق وسفلتة 10 كيلو متر من طريق الروضة - عمقين، وحفر بئرين لمياه الشرب في كل من المدينة وقرية غر، واجراء الدراسات الفنية لكهرباء سلمون .

كما وجه باعتماد احدى المخططات المدنية بمركز المديرية لوحداتها الادارية ومخطط اخر للقوى والكوادر الوظيفية من ابنائها، ومنح جمعية النسيج بالروضة والتي تستوعب ثلاثة الاف وسبعمائة عامل وعاملة موقع لاقامة مشروعا استثماريا لها في مركز المحافظة مدينة عتق ،و حل الاشكاليات التي تواجهها في قطاعي الصحة والسكان والتربية والتعليم والكهرباء .

حضر الإجتماع امين عام المجلس المحلي بمديرية الروضة، احمد جعول.