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البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

البرلمان العربي يدين إطلاق مليشيات الحوثي طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

متابعات_ الخليج 365

أدان البرلمان العربي ،اليوم، بأشد العبارات إطلاق مليشيات الحوثي الانقلابية ،الطائرات بدون طيار والمفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية.

 

وقال البرلمان في بيان له "أن استهداف الميليشيا الانقلابية للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة هو عمل إرهابي جبان يتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي، ويثبت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في أعمالها الإرهابية وليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلمياً".

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وحمل البرلمان العربي ،النظام الإيراني الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.

 

وأكد البرلمان العربي ، دعمه التام ومساندته لكل ما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية.

 

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