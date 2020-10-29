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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط سياره على متنها أسلحة مهربة برأس العارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
تعز - الخليج 365
ضبطت قوات تأمين سواحل رأس العارة وباب المندب التابعة لألوية العمالقة في الساحل الغربي، سياره تحمل على متنها أسلحة مهربة.
وقال قائد قوات تأمين سواحل رأس العارة وباب المندب الرائد / حمدون الصبيحي: ان القوات تمكنت من ضبط سياره نوع (برادو) محملة بالأسلحة المهربة، في منطقة رأس العارة.
وأكد الصبيحي، أن السيارة كانت تحمل اثنين معدلات (سلاح متوسط) بالإضافة إلى ذخائر عيار الشيكي، وقد تم التحفظ على السيارة والأسلحة تمهيدًا لتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن قوات تأمين سواحل رأس العارة وباب المندب ضبطت شحنة خمور مهربة من القرن الأفريقي في 21 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن جهودها الأمنية لمحاربة التهريب في الساحل الغربي
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