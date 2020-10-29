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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، اليوم الخميس، القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة.
مصادر محلية في الجبلية قالت: أن المليشيات أطلقت من مناطق تمركزها عدد من قذائف الهاون الثقيلة على منازل المواطنين في المنطقة.
وأضافت، أن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة وعمليات قنص على المارة، مما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط الأهالي.
وأصيبت يوم أمس امراة نازحة داخل منزلها في حي المحل بمدينة حيس، جراء استهداف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية، ضمن تصعيدها العسكرية للهدنة الأممية.
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