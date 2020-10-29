شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. رانيا يوسف لبست البطانة ونسيت الفستان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصور لها من مهرجان الجونة في يومه الخامس .

و أثارة رانيا مواقع التواصل و لاقت الكثير من الهجوم بسبب إطلالتها الجديدة التي هاجمها فيها متابعيها وعلق البعض علي الصور قائلين:” لبست البطانة ونسيت الفستان ، ربنا يهديها ويهدينا يا رب العالمين ، كيم كاردشيان الغلابة ” .

جدير بالذكر أن رانيا طالبت بإقرار قانون رادع لمكافحة التحرش بأنواعه وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شكوى منها لتعرضها للتحرش علي حساباتها الشخصية علي هذه المواقع .

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