شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري شهير يتشاجر مع خطيبته في «الجونة» – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقع خلاف بين الممثل المصري محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، مساء أمس، وذلك بعدما انفعل محمد فراج على بسنت بسبب تأخرها، مما أدى إلى عدم وجود مقاعد لهما داخل العرض الخاص لفيلم “الصبي” لشارلي تشابلن، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المصرية.

وفوجئ ضيوف المهرجان بردة فعل فراج وانفعاله على خطيبته بسنت وسار كل واحد منهما بمفرده، إلا أنّ المصورين طالبوا منهم الوقوف لدقائق من أجل التقاط الصور لهما،لكنّ فراج رفض ذلك.

ودخلت “بسنت” في حالة من الغضب، الأمر الذي دفعها لإلقاء هاتفها على الأرض، وحاول فراج تدارك الأمر أمام المصورين، وسرعان ما التقطه من الأرض ودخلا سويًا لمُتابعة أحد الأفلام.