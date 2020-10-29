المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أن قرى ومزارع المواطنين الواقعة جنوب مدينة الدريهمي تعرضت لقصف من مليشيات الحوثي. وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وردت عليها بالأسلحة المناسبة، وتمكنت من اخمادها. وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات إرهابية من مليشيات الحوثي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

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