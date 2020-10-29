شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف حي الجروبة شرق التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 Advertisements الحديدة - الخليج 365 فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة والمتوسطة على حي الجروبة شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في حي الجروبة بالأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط 23 بصورة عشوائية. وكانت القوات المشتركة قد اخمدت، في وقت سابق، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف حي الجروبة شرق التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.