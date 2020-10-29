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إصابة امرأة نازحة بحيس جنوب الحديدة بنيران المليشيا 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

إصابة امرأة نازحة بحيس جنوب الحديدة بنيران المليشيا 

الحديدة - الخليج 365

أصيب امرأة نازحة في مديرية حيس جنوب الحديدة،  بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية. 

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وقال مصدر محلي، إن المواطنة (صباح عبده) أصيب داخل منزلها في حي ربع المحل جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية. 

وأضاف المصدر، أن الأهالي هرعوا إلى منزل المواطنة وقاموا باسعافها إلى النقطة الطيبة التابعة للقوات المشتركة لتلقي الإسعافات الأولية. 

ووفقًا للمصدر، فإن المواطنة صباح هي من أبناء قرية الحائط الواقعة شمال حيس، وقد اجبرتهم المليشيات على النزوح بعد تحويل القرية إلى ثكنات عسكرية.

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