شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة نازحة بحيس جنوب الحديدة بنيران المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 أصيب امرأة نازحة في مديرية حيس جنوب الحديدة، بنيران مليشيات الحوثي الإرهابية.

Advertisements وقال مصدر محلي، إن المواطنة (صباح عبده) أصيب داخل منزلها في حي ربع المحل جراء استهداف الحوثيين للأحياء السكنية. وأضاف المصدر، أن الأهالي هرعوا إلى منزل المواطنة وقاموا باسعافها إلى النقطة الطيبة التابعة للقوات المشتركة لتلقي الإسعافات الأولية. ووفقًا للمصدر، فإن المواطنة صباح هي من أبناء قرية الحائط الواقعة شمال حيس، وقد اجبرتهم المليشيات على النزوح بعد تحويل القرية إلى ثكنات عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة امرأة نازحة بحيس جنوب الحديدة بنيران المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.