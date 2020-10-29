إشهار الخطط الاستراتيجية لمديريتي المكلا وتريم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقيم بمدينة المكلا محافظة حضرموت ،اليوم، حفل اشهار الخطط الاستراتيجية لمديريتي المكلا وتريم نظمته مؤسسة رنين اليمن بالشراكة مع مؤسسة متطوعون وبدعم من بعثة الاتحاد الأوربي ضمن مشروع مساهمتي تنمية تحت شعار (تنمية المحليات الخطوة الأولى لضمان التنمية الشاملة).



وأكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، أهمية هذا المشروع للاسهام في احداث التنمية المحلية في المديرتين المستهدفتين ..مبدياً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمشروع بما يعزز في ترجمة هذه الخطط على ارض الواقع.

Advertisements

بدورهما اكد مديرا عموم مديريتي المكلا وتريم حسين الحامد وخالد هويدي ،ان المكاتب التنفيذية بالمديريتين قدمت مجموعة من الاحتياجات من خلال اعداد مصفوفة بالمشاريع التنموية.

من جانبه اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة متطوعون نزار الكثيري ،ان المؤسسة دأبت على اشراك الشباب في العملية الاجتماعية والتنمية من خلال عدة برامج..مستعرضا اهداف مشروع مساهمتي تنمية الذي يهدف الى اشراك الشباب مع السلطات المحلية في عملية التنمية الشاملة .