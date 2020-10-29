بارزيق يناقش مع الجهات المختصة كيفية الحفاظ على محمية خور إمبيخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

الخليج 365 - المكلا

عقد لقاء موسع بمدينة المكلا برئاسة المهندس أمين سعيد بارزيق وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية ضم جهات الاختصاص ممثلة بمكتب وزارة الاشغال العامة والطرق وهيئة المساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت وقيادة الهيئة العامة لحماية البيئة بحضرموت.



وناقش اللقاء كيفية الحفاظ على محمية خور أمبيخة الحيوي بمنطقة فوه والاستفادة من هذا الموقع الحيوي واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على خور أمبيخة كونه يعد الأرض الرطبة الوحيدة التي تتميز وتنفرد به محافظة حضرموت وكذلك تسليمة للجهة المختصة الهيئة العامة لحماية البيئة لإدارته وإعداد الخطط والبرامج لهذا الخور التي ستسهم في تطوير الخور لجلب المشاريع الدولية وازدهار الاستثمار في مجال السياحة والاستزراع السمكي والأبحاث العلمية.

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داعيا كافة الجهات المختصة إلى ضرورة اتخاذ التوصيات والنتائج العاجلة من أجل الحفاظ على محمية خور أمبيخة بالتنسيق مع الجهات المعنية لترتيب كل ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الموقع .

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد باخلعه المدير العام لمكتب وزارة الاشغال العامة والطرق والأستاذ عبدالله حسن بن علي الحاج المدير العام للهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني وقيادة الهيئة العامة لحماية البيئة بحضرموت تضم كل من الأستاذ سالم باقحيزل المدير العام والمهندس عمر بادخن نائب المدير العام والمهندس بدر السييلي مدير إدارة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بالهيئة .