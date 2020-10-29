أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/509376/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/509378/ Advertisements تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/509379/ منظمة التعاون الإسلامي تدين الممارسات الإرهابية الحوثية واستهدافها المدنيين في السعودية https://www.elyamnelaraby.com/509398/ المليشيا تختطف ناشطا من وسط مدينة ذمار https://www.elyamnelaraby.com/509406/ مسئول حكومي: المهمة الأبرز للحكومة الجديدة تتمثل في إيقاف تدهور العملة https://www.elyamnelaraby.com/509414/ استنفار أمني غير مسبوق للمليشيا في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/509418/

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