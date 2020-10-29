مقتل قيادي حوثي بارز بنيران المشتركة في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
قتل قيادي ميداني بارز وعدد آخر من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بنيران القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي باليمن.
وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن "القيادي المدعو محمد يحيى الحملي المكنى "أبو أحمد"، لقي مصرعه أثناء مشاركته في قيادة محاولة تسلل انتهت بالفشل ومصرع وجرح عدد من منفذيها وإجبار البقية على الفرار".
وأوضح أن مدفعية القوات المشتركة استهدفت وكراً لمليشيا الحوثي أثناء كسرها تسلل عناصره، وحققت إصابات مباشرة بين أوساطهم أسفرت عن مصرع "الحملي" وعدد من مرافقيه.
"الحملي" الذي ينحدر من مديرية سنحان، بمحافظة صنعاء، كان صاحب دور بارز في إنشاء معسكر تدريبي للمليشيا الحوثية في قريته حمل بذات المديرية، استقدم إليه القيادي الحوثي إبراهيم الحوثي وشقيقيه حمزة ويحيى الحوثي عدة مرات، وفقاً لمصادر مطلعة.
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