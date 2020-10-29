مليشيا الحوثي تستهدف أحياء التحيتا و"المشتركة" ترد على نيرانها بالدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

استهدفت مليشيات الحوثي، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أحياء سكنية بالتحيتا، فيما أخمدت القوات المشتركة مصادر نيرانها بالدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.



وفي التفاصيل، فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة والمتوسطة على حي الجروبة شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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وذكرت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في حي الجروبة بالأسلحة الثقيلة منها سلاح م.ط 23 بصورة عشوائية.

إلى ذلك، أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر عسكرية في القوات المشتركة، أن قرى ومزارع المواطنين الواقعة جنوب مدينة الدريهمي تعرضت لقصف من مليشيات الحوثي.

وأضافت المصادر، إن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وردت عليها بالأسلحة المناسبة، وتمكنت من إخمادها.

وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات إرهابية من مليشيات الحوثي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.