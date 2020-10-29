الاحتفال بتخرج الدفعة الـ 20 من طلاب الهندسة الكترونية واتصالات بجامعة حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 احتفل بمدينة المكلا ،اليوم، بتخرج الدفعة الـ 20 من قسم الهندسة الكترونية واتصالات بكلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت للعام الجامعي 2019/2020 والبالغ عددهم 56 طالبًا وطالبة.

Advertisements وفي الاحتفال ،هنأ رئيس قسم الهندسة الكترونية واتصالات الدكتور خالد بن اسحاق، الخريجين وأهاليهم بهذه المناسبة..معربًا عن الاعتزاز بتواصل تخريج القسم لهذه الكوادر المتخصصة في مجال الهندسة الكترونية والاتصالات على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد..موضحاً أن القسم تمكن من تخريج ومنذ انشائه حتى الان 1500 مهندسا واكسابهم مهارات علمية وتطبيقية مكنتهم مع التعامل الأجهزة الالكترونية ونظم الاتصالات والانخراط في سوق العمل.

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