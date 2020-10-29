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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، في غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
واستهدفت مقاتلات التحالف، في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، تجمعات للمليشيا الحوثية في مدينة حرض، مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.
وأكدت مصادر محلية لـموقع الجيش “سبتمبر نت” وصول عدد من الجثث لقتلى المليشيا الحوثية، فجر اليوم، إلى المستشفى الجمهوري في مدينة حجة قادمة من شمال المحافظة.
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