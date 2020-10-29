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استنفار أمني غير مسبوق للمليشيا في صنعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

استنفار أمني غير مسبوق للمليشيا في صنعاء

الخليج 365 ـ صنعاء

استحدثت مليشيا الحوثي الارهابية، المدعومة من ايران نقاط عسكرية وامنية في عدة شوارع بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع استعدادتها لإقامة فعالية كبرى تحت مسمى "المولد النبوي".

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وقال مصدر أمني إن مليشيا الحوثي كثفت تواجد وانتشار عناصرها والدوريات العسكرية التابعة لها في شوارع العاصمة صنعاء.

وتابع المصدر ان المليشيات كثفت نقاط التفتيش في مختلف الطرق الرئيسية بالعاصمة واغلب مداخل ومخارج المدينة، وتقوم بإجراء توقيف ملاك السيارات من السكان وتطالبهم بابراز هوياتهم وتقوم بتوقيف من لايملكها وتقتاده الى سجونها.

وبحسب المصدر فان المليشيا تقوم بتفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين والاطّلاع على محتوياتها بشكل غير قانوني ينتهك الحريات الشخصية.

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