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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئول حكومي: المهمة الأبرز للحكومة الجديدة تتمثل في إيقاف تدهور العملة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ذكر رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أبو بكر باعبيد، أن إيقاف تدهور العملة اليمنية، ستكون المهمة الأبرز للحكومة القادمة والتي تجري مشاورات تشكيلها في العاصمة السعودية الرياض.
وتابع باعبيد في تصريحات صحافية أنه من المهم عودة الحكومة الجديدة بعد تشكيلها إلى العاصمة المؤقتة عدن للاهتمام بمعيشة المواطنين، معتبراً ذلك معياراً لنجاحها.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية والصناعية، أن إيقاف تدهور العملة "يتطلب رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية، وإعادة النظر في إدارة البنك المركزي اليمني".
هذا وتشهد العملة اليمنية انهيارا مستمرا منذ أسابيع، تعيد الأمم المتحدة أسبابه إلى انقسام السياسة المالية وتراجع تحويلات المغتربين ونفاذ احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
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