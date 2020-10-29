المليشيا تختطف ناشطا من وسط مدينة ذمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ ذمار

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية ناشطاً من احد شوارع مدينة ذمار الخاضعة لسيطرتها.

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وقالت مصادر محلية، إن مسلحي مليشيا الحوثي اختطفوا بقوة السلاح أمس الأول الناشط "عمر أحمد منه" من احد شوارع مدينة ذمار واقتادوه الى سجن الأمن السياسي بالمدينة.

وأشارت المصادر أن الاعتقال يأتي على خلفية منشوراته واراءه الفكرية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتهم ناشطون حوثيون "عمر أحمد منه" بالالحاد والعلمانية وتلقى تهديدات من قبلهم بسبب اراءه وافكاره الغير مؤيده للمليشيات الحوثية.

وحمل ناشطون يمنيون مليشيا الحوثي مسؤولية سلامة الناشط "عمر أحمد منه" وأي ضرر قد يقع فيه داخل سجونها والافراج الفوري عنه.. مطالبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها وادانة انتهاكات المليشيات بحق الناشطين والصحفيين وتكميم الافواه والتضييق على الحريات في مناطق سيطرتها