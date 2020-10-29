قيادي حوثي يقتحم منزل الصحفي حويس بصنعاء ويعتدي بالضرب عليه وعلى زوجة شقيقه

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتدى قيادي حوثي، مساء الثلاثاء، على مصور صحفي بعد مداهمة منزل شقيقته في أحد أحياء صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية.
وبحسب مصادر محلية، فإن القيادي الحوثي المدعو أمين الجوفي أقدم مع مسلحين حوثيين على مداهمة منزل شقيقة المصور “عادل حويس” مصور صحيفه الثورة الكائن في حي الجراف.
وقالت إن الجوفي ومسلحين حوثيين اقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على المصور “عادل حويس” وزوجة شقيقه دون مراعاة للأخلاق أو الأعراف والقيم الدينية والاجتماعية.
وأضافت أن الحادثة تأتي على خلفية عراك بين طفلين من أسرة الجوفي وأسرة حويس في الحي ذاته.
وأشارت الى أن المصور “عادل حويس” قام بتقديم شكوى وإبلاغ قسم الشرطة بواقعة الاقتحام والاعتداء إلا ان الجهات الأمنية التابعة للحوثيين لم تحرك ساكنا.
وبينت أن القيادي الجوفي قام بتهديد المصور “عادل حويس” بقتلهُ أكثر من مرة.
واستنكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الاعتداء الحوثي، على المصور “عادل حويس”، الذي يعمل في صحيفة الثورة الرسمية المختطفة بيد المليشيا، مناشدين المنظمات الدولية المهتمة بـ الصحفيين التدخل والضغط على سلطة الأمر الواقع “الحوثيين” بالتدخل لحماية الصحفيين في مناطق سيطرتها.
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