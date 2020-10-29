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يزيد بن سلمان - شبوة - محكمة بصنعاء تقضي بإعدام قاتل عدد من أفراد أسرة "آل السروري" بينهم "زوجته"

قضت محكمة حوثية بالعاصمة صنعاء، الاربعاء، بإعدام قاتل عدد من أفراد أسرة "آل السروري"بينهم "زوجته"؛ في جريمة بشعة هزت حي سعوان مطلع العام الجاري، وأثارت غضب عارم.

وقالت مصادر محلية وقضائية مطلعة لـ"المشهد اليمني"، أن محكمة شرق الامانة، قضت بإعدام القاتل يوسف ناجي المراني، الذي قتل يوسف السروري واخواته بدريه ومريم، وشرع في قتل شقيقهما الرابع زين العابدين، والطفلين أحمد وأسرار الهتار.

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وبينت المصادر أن الحكم تضمن الإعدام رميا بالرصاص في مكان عام، للقاتل المراني.

وأشارت المصادر الى أن حكم الاعدام وبحسب الاجراءات المتبعة سيمر عبر محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ثم يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس ( المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى) ثم يتم تنفيذ الحكم.

وتداعت أسرة السروري ومشايخ ريمة ومحامين ونشطاء، بعد محاولة عناصر حوثية تقديم عشرات الاثوار وذبحها ومحاولة إقناع الأسرة باستلام مبالغ مالية كبيرة مقابل خروج القاتل من اليمن كعقاب له.

وكانت المحكمة بدأت بالبت في قضية مقتل عدد من أفراد أسرة آل السروري من قبل الجاني المدعو يوسف المراني، الذي ينحدر من مديرية حرف سفيان، محافظة عمران، مطلع يناير الماضي، وتم احالة الجاني المراني، الى محاكمة مستعجلة، بعد إقدامه، على قتل زوجته واختها واخيها، وإصابة أخيها الآخر وطفلين آخرين بعدد من الطلقات النارية، في منزلهم بحي سعوان، شرقي العاصمة صنعاء.