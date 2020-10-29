شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن موعد أولى جلسات استئناف الحكم ”الابتدائي” في قضية قتل وتعذيب الشاب ”الاغبري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن محامي أولياء دم المجني عليه، الشاب عبدالله الاغبري، المحامي وضاح قطيش، الاربعاء، عن موعد أولى جلسات استئناف الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام لستة مدانين في واقعة قتل وتعذيب وحشية هزت الرأي العام، أواخر أغسطس الماضي.

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وقال قطيش في نشر على صفحته بالفيسبوك، أطلع عليه "المشهد اليمني"، أن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف العاصمة صنعاء ستبدأ السبت المقبل أولى جلساتها للنظر في الحكم الابتدائي ضد ستة مدانين بقتل الشاب عبدالله الاغبري.

وكانت محكمة ابتدائية، قضت في 17 اكتوبر الجاري بإعدام خمسة مدانين، قصاصا، وحبس سادس لمدة عامين، في محاكمة مستعجلة من أربع جلسات، يقول محامون أنها أغفلت الحق العام، والدوافع المحتملة للجريمة التي شغلت الرأي العام.

ويعد الحكم السابق الصادر بحق القتلة والمجرمين، حكم محكمة ابتدائية، والان انتقلت القضية الى محكمة الاستئناف وبعدها الى المحكمة العليا للمصادقة وبقية الاجراءات المتبعة التي قد تستغرق حوالي شهرين أو أكثر.