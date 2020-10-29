شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا تحذر رعاياها في الإمارات من وقوع هجمات عسكرية وتوجه طلب عاجل لمواطنيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من هجمات إرهابية محتملة في الفترة القادمة في الإمارات والسعودية.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في الإمارات حذرت رعاياها فيها.

وقالت السفارة الأمريكية في الإمارات. إن وزارة الخارجية لا تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد العالمي للإرهاب، بما في ذلك احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد مواطني الولايات المتحدة ومصالحها في الخليج وشبه الجزيرة العربية.

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وأضافت أن المنظمات الإرهابية تواصل التخطيط لشن هجمات على أهداف غربية، محذرة من أن تستخدم هذه الهجمات مجموعة واسعة من التكتيكات، بما في ذلك العمليات الانتحارية والاغتيالات والخطف والاختطاف والتفجير.

وطالب السفارة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن الأنظار، وبأن يكونوا على دراية بالمناطق المحيطة، وبأن يظلوا يقظين في المواقع التي يرتادها السياح.



يأتي هذا بعد ان وجهت السفارة الأمريكية الأربعاء، تحذيرا لرعاياها في السعودية من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة، مع تصاعد هجمات “الحوثيين” من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق، تدمير3صواريخ بالتسية، و 6 طائرات مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون على المناطق المدنية في المملكة.