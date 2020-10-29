شكرا لبحثكم عن خبر مقرب من مدير أمن عدن يكشف حقيقة استقالته من منصبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مقرب من اللواء احمد محمد الحامدي مدير أمن عدن، حقيقة ما يتداول من انباء عن تقديم مدير أمن عدن استقالته من منصبه وترشيح شخصية اخرى بدلا عنه.

حيث نفى المصدر صحة تلك الانباء، واصفا اياها بالاشاعات المغرضة التي تهدف الى تشويش الوضع والخوف من القادم.

واضاف المصدر : "الكثير ممن احترفوا النهب والنصب في عدن يستشعرون خطورة المرحلة القادمة من الاداء الامني التي سيقودها الحامدي ومايرددونه مجرد امنيات من يرقص مذبوحا من الالم".

Advertisements

واستغرب المصدر مقرب من اللواء الحامدي أنباء تقديم الحامدي لاستقالته ونشر وتداول هذه الاشاعات المغرضة ومن بينها رفض شلال تسليم منصبه لافتا ان الحامدي وشلال تربطهما علاقات متينة وهما على تواصل مستمر ولقاءات شبه يومية في الرياض.

وكان السياسي المقرب من الرئيس السابق علي ناصر محمد "جابر محمد" قد نشر تغريده أعلن فيها أن الحامدي قدم استقالته من منصبه كمدير لأمن عدن وطالب بترشيح مديرا بديلا له .